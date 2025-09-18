Remi fudbalera Olimpijakosa i Pafosa!

Fudbaleri Olimpijakosa i Pafosa odigrali su sinoć u Atini nerešeno 0:0 u prvom kolu Lige šampiona.

Kapiten Olmpijakosa Panajotis Recos imao je prilike u 68. i 69. minutu da postigne gol, ali je golman Pafosa Neofitos Mihail odbranio oba njegova pokušaja.

Gostujuća ekipa je od 26. minuta igrala sa 10 igrača, pošto je Bruno dobio drugi žuti karton.

Fudbaleri Slavije i Bodea odigrali su u Pragu nerešeno 2:2.

Češki šampion je vodio 2:0 golovima Jusufe Mbođija u 23. i 74. minutu. Bode je do remija došao preko Danijela Basija u 78. minutu i Sondrea Feta u 90.

Fudbaler Bodea Kasper Hog nije uspeo da realizuje penal u 54. minutu, pošto je njegov šut odbranio golman Slavije Jindržih Stanjek.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

