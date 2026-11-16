REM pokrenuo ispitni postupak protiv RTS-a i Hepi TV, mera upozorenja za TV Kurir

Savet regulatornog tela za elektronske medije (REM) doneo je na današnjoj sednici odluku da se pokrene ispitni postupak protiv RTS-a zbog predizbornog spota te liste emitovanog u jutarnjem programu 20. oktobra, u kojem se, po navodima prijave, izgovara sintagma “bacaš kao devojčica”.

Članovi Saveta REM-a doneli su i odluku da se pokrene ispitni postupak protiv nacionalne Hepi TV, zbog prekoračenja vremena oglašavanja u jednom satu.

REM pokrenuo ispitni postupak protiv RTS-a i Hepi TV, mera upozorenja za TV Kurir

Takođe je doneta odluka da se pružaocu medijske usluge TV Kurir izrekne mera upozorenja zbog načina izveštavanja u emisijama “Vesti” i programu “Puls Srbije”.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.