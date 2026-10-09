Rekord Er Srbije: U trećem kvartalu 2026. prevezeno ukupno 1.737.977 putnika

Er Srbija je u trećem kvartalu 2026. ostvarila najbolji rezultat od osnivanja kompanije, prevezavši ukupno 1.737.977 putnika na redovnim i čarter letovima, saopštila je nacionalna avio-kompanija.

Er Srbija je istovremeno zabeležila i rekordan rezultat za prvih devet meseci godine, sa ukupno 3.800.465 putnika. Dok je tokom septembra prevezeno više od pola miliona putnika po prvi put u istoriji kompanije.

U periodu od jula do septembra 2026. Er Srbija je realizovala i 16.565 letova. Što je za 6,5 odsto više nego u istom periodu prethodne godine. Dok je faktor popunjenosti putničke kabine iznosio 82,5 odsto.

Rekord Er Srbije: U trećem kvartalu 2026. prevezeno ukupno 1.737.977 putnika

Generalni direktor Er Srbije Jirži Marek rekao je da rezultati koje ostvaruje kompanija potvrđuju da ona nastavlja da koristi svoj razvojni potencijal i jača poziciju među vodećim avio-kompanijama u regionu.

“Tokom ove godine naš razvoj prepoznat je i kroz značajna međunarodna priznanja, među kojima su drugo mesto među najboljim avio-kompanijama Istočne Evrope prema Skajtreksu i priznanje Lider na avio-tržištu u okviru ATW nagrada. Takva priznanja, zajedno sa rekordnim operativnim i komercijalnim rezultatima, potvrđuju da se nalazimo na dobrom putu i daju nam dodatni podsticaj za dalji razvoj kompanije”, rekao je on.

Marek je dodao i da će Er Srbija nastaviti da unapređuje mrežu destinacija, kvalitet usluge i povezanost Srbije sa ključnim tržištima. A putnicima ponudiće još više mogućnosti za putovanja i još bolje iskustvo tokom svakog leta.

U saopštenju Er Srbije se dodaje da su se među najpopularnijim destinacijama te kompanije u trećem kvartalu 2026. našli Tivat, Podgorica i Ljubljana u regionu. Cirih, Pariz, Beč, Frankfurt, London, Barselona, Milano i Amsterdam u zapadnoj Evropi. Kao i Larnaka, Istanbul i Atina u široj evromediteranskoj zoni. Dok je najveću potražnju među dugolinijskim destinacijama zabeležio Njujork.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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