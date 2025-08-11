Raspisan Konkurs za dodelu sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2025. godini
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume raspisala je Konkurs za dodelu sredstava po Godišnjem programu korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2025. godini.
Konkurs je namenjen finansiranju projekata i radova koji će doprineti zaštiti, unapređenju i održivom korišćenju šumskih resursa na teritoriji Republike Srbije, sa izuzetkom teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.
Sredstva su opredeljena za zaštitu šuma od bolesti, štetočina i požara, uključujući izgradnju i održavanje protivpožarnih pruga, kao i za pošumljavanje, negu i održavanje šuma.
Raspisan Konkurs za dodelu sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2025. godini
Takođe, sredstva se dodeljuju za gradnju, rekonstrukciju i sanaciju oštećenja šumskih puteva, i to ne samo za nove projekte u 2025. godini, već i za projekte započete u 2024. godini uz učešće sredstava subvencija Uprave za šume. Proizvodnja šumskog semena i sadnog materijala takođe je obuhvaćena ovim konkursom.
Pravo učešća na Konkursu imaju vlasnici i korisnici šuma i šumskog zemljišta, kao i drugog zemljišta namenjenog pošumljavanju, zatim pravna lica i preduzetnici koji su zaključili ugovor o izradi i realizaciji radova i projekata sa vlasnikom ili korisnikom šume ili zemljišta na kom će se ti radovi izvoditi, kao i registrovani šumski rasadnici.
Napominjemo da fizička lica ostvaruju pravo na dodelu sredstava preko pravnih lica ili preduzetnika koji imaju sadni materijal proizveden u registrovanom šumskom rasadniku i sa kojim fizička lica imaju sklopljen ugovor.
Prijave za dodelu sredstava po Konkursu podnose se najkasnije do 25. avgusta 2025. godine, putem elektronske pošte na imejl adresu: konkursi.sume@minpolj.gov.rs.
Tekst Konkursa i propratne tabele dostupne su na zvaničnoj internet stranici Uprave za šume.
Zajecaronline/minpolj/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.
Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”…
Dodaj komentar