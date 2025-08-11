Raspisan Konkurs za dodelu sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2025. godini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume raspisala je Konkurs za dodelu sredstava po Godišnjem programu korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2025. godini.

Konkurs je namenjen finansiranju projekata i radova koji će doprineti zaštiti, unapređenju i održivom korišćenju šumskih resursa na teritoriji Republike Srbije, sa izuzetkom teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Sredstva su opredeljena za zaštitu šuma od bolesti, štetočina i požara, uključujući izgradnju i održavanje protivpožarnih pruga, kao i za pošumljavanje, negu i održavanje šuma.

Raspisan Konkurs za dodelu sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2025. godini

Takođe, sredstva se dodeljuju za gradnju, rekonstrukciju i sanaciju oštećenja šumskih puteva, i to ne samo za nove projekte u 2025. godini, već i za projekte započete u 2024. godini uz učešće sredstava subvencija Uprave za šume. Proizvodnja šumskog semena i sadnog materijala takođe je obuhvaćena ovim konkursom.

Pravo učešća na Konkursu imaju vlasnici i korisnici šuma i šumskog zemljišta, kao i drugog zemljišta namenjenog pošumljavanju, zatim pravna lica i preduzetnici koji su zaključili ugovor o izradi i realizaciji radova i projekata sa vlasnikom ili korisnikom šume ili zemljišta na kom će se ti radovi izvoditi, kao i registrovani šumski rasadnici.

Napominjemo da fizička lica ostvaruju pravo na dodelu sredstava preko pravnih lica ili preduzetnika koji imaju sadni materijal proizveden u registrovanom šumskom rasadniku i sa kojim fizička lica imaju sklopljen ugovor.

Prijave za dodelu sredstava po Konkursu podnose se najkasnije do 25. avgusta 2025. godine, putem elektronske pošte na imejl adresu: konkursi.sume@minpolj.gov.rs.

Tekst Konkursa i propratne tabele dostupne su na zvaničnoj internet stranici Uprave za šume.

Zajecaronline/minpolj/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!