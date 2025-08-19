Radionica za decu „U svetu insekata“ u Gradskom parku

U sredu, 20. avgusta, sa početkom u 9.30 sati u Gradskom parku u Negotinu biće održana radionica za decu pod nazivom „U svetu insekata“.

Najmlađi posetioci imaće priliku da kroz igru i druženje saznaju zanimljivosti o svetu insekata, njihovoj ulozi u prirodi i značaju za očuvanje životne sredine.

Radionicu organizuje Narodna biblioteka „Dositej Novaković“.

Zajecaronline.com/negotin.rs/N.B.

