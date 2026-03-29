Nakon zatvaranja biračkih mesta, objavljeni su prvi rezultati lokalnih izbora u Sevojnu.

Lokalni izbori za odbornike Skupštine gradske opštine Sevojno održani su danas, a građani su birali predstavnike između četiri izborne liste.

Biračka mesta bila su otvorena od 7 do 20 časova, dok je izborna tišina trajala do njihovog zatvaranja.

Prvi rezultati lokalnih izbora u Sevojnu

Sevojno 1, centar — za listu Aleksandra Vučića 280, blokaderi 200

Četiri liste u izbornoj trci

Na izborima u Sevojnu učestvovale su ukupno četiri izborne liste:

„Aleksandar Vučić – Sevojno, naša porodica“ „Milan Stamatović – Avram Ilić predsednik GO Sevojno – Zdrava Srbija – Zdravo da pobedi“ „Ujedinjeni – Sevojno“ „Srpski liberali za zeleno Sevojno“

Više od 5.500 birača na pet mesta

U Sevojnu pravo glasa imalo je 5.545 upisanih birača, koji su glasali na ukupno pet biračkih mesta.

Skupština gradske opštine Sevojno ima 19 odbornika.

Kada se očekuju konačni rezultati

Prema Zakonu o lokalnim izborima, izborna komisija bila je dužna da u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donese i objavi ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora.

