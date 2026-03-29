Prvi rezultati lokalnih izbora u Kladovu

Lokalni izbori za odbornike Skupštine opštine Kladovo održani su danas, a građani su birali predstavnike između tri izborne liste.

Biračka mesta bila su otvorena od 7 do 20 časova, dok je izborna tišina trajala do njihovog zatvaranja.

Lista Aleksandra Vučića osvojila je 68,5 odsto u Lučanima na osnovu prebrojanih rezultata sa 22 od 43 biračkih mesta.

Biračko mesto 11 – Brza Palanka

Glasalo: 130

„Aleksandar Vučić – Kladovo, naša porodica“ (koalicija: SPS, SRS, SNS) – 107 82.31& „Grupa građana ‘Kladovo ima nas – vreme je za promene’“ – 11 „Srpski liberali za zeleno Kladovo“ – 1

Biračko mesto 12 – Tekija

Ukupno izašlo: 448

„Aleksandar Vučić – Kladovo, naša porodica“ (koalicija: SPS, SRS, SNS) – 350 „Grupa građana ‘Kladovo ima nas – vreme je za promene’“ – 85 „Srpski liberali za zeleno Kladovo“ – 2

Nevažećih 11

Biračko mesto 14 – Grabovica

„Aleksandar Vučić – Kladovo, naša porodica“ (koalicija: SPS, SRS, SNS) – 262 „Grupa građana ‘Kladovo ima nas – vreme je za promene’“ – 36 „Srpski liberali za zeleno Kladovo“ – 3

Biračko mesto 15 – Podvrška

Ukupno 530 glasalo

„Aleksandar Vučić – Kladovo, naša porodica“ (koalicija: SPS, SRS, SNS) – 426 „Grupa građana ‘Kladovo ima nas – vreme je za promene’“ – 93 „Srpski liberali za zeleno Kladovo“ – 2

Nevažećih 9

Biračko mesto 26

„Aleksandar Vučić – Kladovo, naša porodica“ (koalicija: SPS, SRS, SNS) – 128 „Grupa građana ‘Kladovo ima nas – vreme je za promene’“ – 9 „Srpski liberali za zeleno Kladovo“ – 1

Biračko mesto 28

„Aleksandar Vučić – Kladovo, naša porodica“ (koalicija: SPS, SRS, SNS) – 96 „Grupa građana ‘Kladovo ima nas – vreme je za promene’“ – 9 „Srpski liberali za zeleno Kladovo“ – 0

Biračko mesto 30

„Aleksandar Vučić – Kladovo, naša porodica“ (koalicija: SPS, SRS, SNS) – 93 „Grupa građana ‘Kladovo ima nas – vreme je za promene’“ – 6 „Srpski liberali za zeleno Kladovo“ – 0

Biračko mesto 25

„Aleksandar Vučić – Kladovo, naša porodica“ (koalicija: SPS, SRS, SNS) – 102 „Grupa građana ‘Kladovo ima nas – vreme je za promene’“ – 13 „Srpski liberali za zeleno Kladovo“ – 2

Tri liste u izbornoj trci

Na izborima u Kladovu učestvovale su ukupno tri izborne liste:

„Aleksandar Vučić – Kladovo, naša porodica“ (koalicija: SPS, SRS, SNS) „Grupa građana ‘Kladovo ima nas – vreme je za promene’“ „Srpski liberali za zeleno Kladovo“

Više od 21.000 birača na 31 mestu

Na teritoriji opštine Kladovo pravo glasa imalo je 21.085 upisanih birača, koji su glasali na ukupno 31 biračkom mestu.

Skupština opštine Kladovo ima 28 odborničkih mesta.

