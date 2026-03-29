Prvi rezultati lokalnih izbora u Aranđelovcu
Nakon zatvaranja biračkih mesta, objavljeni su prvi rezultati lokalnih izbora u Aranđelovcu.
Lokalni izbori za odbornike Skupštine opštine Aranđelovac održani su danas, a građani su birali predstavnike između pet izbornih lista.
Biračka mesta bila su otvorena od 7 do 20 časova, dok je izborna tišina trajala do njihovog zatvaranja.
Biračko mesto 25
- „Aleksandar Vučić – Aranđelovac, naša porodica“ (koalicija: SPS, Zavetnici, SRS, Pokret socijalista, PUPS – Solidarnost i pravda, SNS) – 230
- „Ruska stranka – Za bolji Aranđelovac“
- „Studenti za Aranđelovac – Mladost pobeđuje“ – 163
- „Koalicija 381 – Ujedinjeni podržavamo mlade“
- „Grupa građana Srpski liberali za zeleni Aranđelovac“
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima
