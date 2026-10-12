Pronađeno telo tinejdžera: Smrt u samačkom hotelu u Beogradu

U samačkom hotelu u Rakovici, jutros oko 4 i 20 sati pronađeno je telo tinejdžera, rođenog 2007. godine.

Kako saznaje Tanjug, ekipa Hitne pomoći je mogla samo da konstatuje smrt.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je on preminuo od strujnog udara.

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Srednji kurs dinara za evro danas 117,3693 dinara, za dolar 104,7192

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3693 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 104,7192. Kurs dinara prema dolaru je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 3,5 odsto, na godišnjem nivou slabiji je za 3,3 odsto dok je od početka godine slabiji za 4,6 odsto.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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