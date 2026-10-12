Pronađeno telo tinejdžera: Smrt u samačkom hotelu u Beogradu
U samačkom hotelu u Rakovici, jutros oko 4 i 20 sati pronađeno je telo tinejdžera, rođenog 2007. godine.
Kako saznaje Tanjug, ekipa Hitne pomoći je mogla samo da konstatuje smrt.
Prema prvim informacijama, sumnja se da je on preminuo od strujnog udara.
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Srednji kurs dinara za evro danas 117,3693 dinara, za dolar 104,7192
Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3693 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 104,7192. Kurs dinara prema dolaru je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 3,5 odsto, na godišnjem nivou slabiji je za 3,3 odsto dok je od početka godine slabiji za 4,6 odsto.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.
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