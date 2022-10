Promovisana knjiga „Gorocvet 2012.“ Dr Milivoja Mlađenovića

U foajeu zaječarskog pozorišta, u okviru pratećeg programa, pretposlednjeg dana 31. Festivala „Dani Zorana Radmilovića“ promovisana je knjiga „Gorocvet 2012.“ dramskog pisca Dr Milivoja Mlađenovića.

U podnaslovu ovog komada kaže se:“Otužno-smešni ali raspevani događaji na Rtnju na dan najavljenog Smaknuća sveta (inspirisano Bokačovim „Dekameronom“).

Događaji u ovoj drami, odnosno komediji, dešavaju se pred najavljeno smaknuće sveta, 21.12.2012.godine.Taj datum je, prema krajnje problematičnim tumačenjima kulture i kalendara Maja, bio određen za dan konačne kataklizme.

„ Začudo, u nekim zapadnim medijima je Rtanj bio proglašen za jedno od četiri mesta na svetu koje će taj smak zaobići i ono što je posebno smešno, što se stvarno dešavalo, to Zaječarci i ljudi iz Istočne Srbije dobro znaju, je da su mnogi pohrlili i zakupili tamo kuće, kafane, sve što je bilo tako da je ta 2012.godina bila vrlo čudna i o tome smo hteli da napravimo pozorišnu predstavu“, rekao je direktor zaječarskog teatraVladimir Đuričić pozdravljajući prisutne na početku promocije i dodao da ima puno knjiga koje čekaju dugo da izađu, ali ova je zbog spleta okolnosti čekala oko deset godina.

„Ono što ja mogu da obećam je da ćemo, ako se opet nešto nepredviđeno ne desi, a nadam se da ovoga puta neće, iduće godine ovo pretočiti u jednu divnu pozorišnu predstavu u Zaječaru. Zahvaljujem se Dr Milivoju Mlađenoviću što je napisao tekst posebno za naše pozorište“ rekao je Đuričić i objasnio da je uvedena praksa da predstavu koja je urađena ili prilagođena na pravi način za naše pozorište prati knjiga, te se tako i ova našla pred čitaocima.

Dr Miroslav Radonjić,teatrolog i doktor nauka iz oblasti književnosti rekao je da mi živimo u vremenu u kome smak sveta može biti svaki dan, onda je ovo više nego aktuelno i danas i objasnio da apokaliptična predviđanja o kraju sveta nisu retka, a svoje ishodište nalaze u religijskim učenjima, kalendarima starih naroda, i zapisima brojnih vidovnjaka, proroka i astrologa i uvek su bila inspiracija za stvaranje naučnofantastične ili distopijske literature, kao i filmova katastrofe.Komad „Gorocvet“ je prema njegovom mišljenju komedija sa elementima groteske i farse:

„Sočanv vrcav, koncizan slikovit i dinamičan jezički izraz, uz duhovito izgrađene karaktere i situacije, tvore zanimljivu dramaturšku konstrukciju. Celoj atmosferi doprinosi prostor u kome se odigrava radnja, kafana „Gorocvet“, na prečac oformljen i otvoren ugostiteljski objekat, sa ciljem da privuče do šljake koji na Rtnju traže spas od apokalipse. Složeni profesionalni, privatni i ljubavni odnosi aktera oblikuju duhovite situacije, dodajući narativnom sloju „Gorocveta“ pučki ton i karnevalski prizvuk… U iščekivanju upropasti sveta, otkrivaju se male tajne živopisnih likova u bajkovitom ambijentu Rtnja, njihove lične frustracije, isprepletane sudbine i uzaludne želje da pobegnu od banalne svakodnevice. Simbolično svetlo na kraju tunela i nadu da u svemu ipak postoji neki viši smisao, donosi završna scena u kojoj se razotkriva prerušena Hristina, tako što se porađa i time ostvaruje svoj davnašnji san“rekao je pored ostalog dr Miroslav Miki Radonjić.

Autor je na kraju skromno rekao da je ova drama slika naše stvarnosti, svakodnevnice, a da je azil likova i njihova težnja za pribežištem bila jedino radost i da bi trebalo da predstava bude postavljena baš u Zaječaru:

„Ja nemam šta da vam kažem mnogo. Govorim uzdajući se u to da će ovo zaista jednog dana pred zaječarskom publikom biti izvedeno jer sve upućuje na to da treba da se desi počev od toponima, od imena, do lokaliteta zaista navija da se dogodi baš ovde. Na kraju mogu da citiram jednog od junaka ove drame koji kaže da je uprkos svemu ljubav najvažnija a sve drugo neka đavo nosi“rekao je Mlađenović.