Aukcijska kuća “Kristis” obustavila prodaju slike Fride Kalo

Aukcijska kuća “Kristis” obustavila je prodaju slike Fride Kalo, nakon što je meksička vlada izrazila sumnju u pogledu okolnosti pod kojima je to delo izašlo iz zemlje.

Prodaja slike “Kongres naroda za mir” bila je planirana za utorak uveče, a vrednost ovog platna nastalog 1952. godine, procenjuje se na između 2,5 i 3,5 miliona dolara, preneo je list Figaro.

Slika prikazuje događaj organizovan kao podrška Svetskoj konferenciji za mir, održanoj u Beču u decembru 1952. godine.

Zajedno sa celokupnim opusom slikarke Fride Kalo, ovo delo je 1984. godine proglašeno “umetničkim spomenikom”, čime je zabranjen njegov izvoz.

Meksičko Ministarstvo kulture u ponedeljak je saopštilo da je slika napustila zemlju još 1952. godine, pre stupanja zabrane na snagu. U kasnijem saopštenju navedeno je, međutim, da je od aukcijske kuće “Kristis” zatražen potpun uvid u poreklo dela, kao i odlaganje aukcije.

Prema navodima grupe umetnika i kulturnih radnika, delo je pre nekoliko godina na neregularan način izneto iz Muzeja Fride Kalo u Meksiko Sitiju.

U saopštenju za javnost, aktuelna uprava muzeja navela je da je aukcijska kuća “Kristis” obaveštena da je ovo umetničko delo predmet istrage koju vode meksičke vlasti.



Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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