Er Srbija povećava broj letova između Beograda i Istanbula sa 14 na 21 nedeljno

Nacionalna avio-kompanija Er Srbija će tokom maja 2027. godine postepeno povećavati broj letova između Beograda i Istanbula, sa dosadašnjih 14 na 21 nedeljno.

Uvođenje dodatnih frekvencija počeće 3. maja. A od 31. maja putnicima će na toj liniji biti na raspolaganju tri leta dnevno, saopštila je kompanija.

Generalni direktor Er Srbije Jirži Marek naveo je da je Istanbul jedan od najvažnijih destinacija u našoj mreži, kako za poslovna, tako i za turistička putovanja.

“Povećanjem broja nedeljnih letova želimo da odgovorimo na potrebe putnika i dodatno unapredimo povezanost Srbije i Turske. Dodatni letovi omogućiće veću fleksibilnost pri organizaciji putovanja, ali i povoljnije mogućnosti za nastavak putovanja preko Beograda ka brojnim destinacijama u našoj mreži”, rekao je Marek.

Novi jutarnji letovi iz Beograda planirani su u 7 časova, sa povratkom iz Istanbula u 10 I 30 časova ponedeljkom, utorkom, sredom i nedeljom. Dok su večernji polasci planirani u 18 časova iz Beograda, odnosno u 21 i 30 časova iz Istanbula četvrtkom, petkom i subotom, prema lokalnom vremenu.

Povećanje broja letova između Beograda i Istanbula deo je kontinuiranih aktivnosti Er Srbije usmerenih na unapređenje mreže destinacija i pružanje većeg izbora putnicima.

Avio-karte za letove između Beograda i Istanbula dostupne su na veb-sajtu airserbia.com, putem mobilne aplikacije Er Srbije, u poslovnicama kompanije, kao i preko ovlašćenih turističkih agencija.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.