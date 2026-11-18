Otkriveno ko je polio Lidiju Vukićević jogurtom: Marija Radovanović, bivša sekretarka medicinskog fakulteta!
Marija Radovanović, bivša sekretarica Medicinskog fakulteta u Beogradu, oglasila se povodom incidenta ispred Narodne skupštine kada je jogurtom polila poslanicu SNS Lidiju Vukićević.
Radovanović je izjavila da joj je „pukao film“, da je jogurt ponela za doručak i da je reagovala u afektu zbog nadmenog ponašanja Vukićevićeve i svega što je prethodni režim radio.
Prema njenim rečima, postupak je lični, nema veze sa Studentskom listom, i ona prihvata prekršajnu odgovornost za remećenje javnog reda i mira.
Otkriveno ko je polio Lidiju Vukićević jogurtom: Marija Radovanović, bivša sekretarka medicinskog fakulteta!
Tužilaštvo nije našlo elemente krivičnog dela. Vukićević je nakon incidenta rekla da se oseća loše jer su je „napali Srbi“ i da su je vukli i čupali za kosu pre nego što su je polili jogurtom.
U javnosti kruže navodi da je Radovanovićeva ranije radila i u Ministarstvu finansija kod Siniše Malog, a neki izvori je dovode u vezu sa SNS-om, što ona u svojim izjavama demantuje, ističući da je njen čin bio isključivo lična reakcija na ono što smatra kriminalnim ponašanjem bivše vlasti.
Zaječaronline/N1/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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