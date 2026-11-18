Otkriveno ko je polio Lidiju Vukićević jogurtom: Marija Radovanović, bivša sekretarka medicinskog fakulteta!

Marija Radovanović, bivša sekretarica Medicinskog fakulteta u Beogradu, oglasila se povodom incidenta ispred Narodne skupštine kada je jogurtom polila poslanicu SNS Lidiju Vukićević.

Radovanović je izjavila da joj je „pukao film“, da je jogurt ponela za doručak i da je reagovala u afektu zbog nadmenog ponašanja Vukićevićeve i svega što je prethodni režim radio.

Prema njenim rečima, postupak je lični, nema veze sa Studentskom listom, i ona prihvata prekršajnu odgovornost za remećenje javnog reda i mira.

Otkriveno ko je polio Lidiju Vukićević jogurtom: Marija Radovanović, bivša sekretarka medicinskog fakulteta!

Tužilaštvo nije našlo elemente krivičnog dela. Vukićević je nakon incidenta rekla da se oseća loše jer su je „napali Srbi“ i da su je vukli i čupali za kosu pre nego što su je polili jogurtom.

U javnosti kruže navodi da je Radovanovićeva ranije radila i u Ministarstvu finansija kod Siniše Malog, a neki izvori je dovode u vezu sa SNS-om, što ona u svojim izjavama demantuje, ističući da je njen čin bio isključivo lična reakcija na ono što smatra kriminalnim ponašanjem bivše vlasti.

Zaječaronline/N1/M.M.

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