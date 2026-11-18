Miloš Parandilović povodom konstitutivne sednice Narodne skupštine: Stojan Radenović je stari olinjali klovn

Predsednik stranke Novo lice Srbije Miloš Parandilović oglasio se povodom konstitutivne sednice Narodne skupštine i novog saziva parlamenta u kojem većinu ima Studentska lista.

On je ocenio da novi saziv predstavlja istorijsku priliku za preporod institucija i povratak ugleda parlamenta koji je, prema njegovim rečima.

Parandilović je poručio da su poslanici Novog lica Srbije sa ponosom obavljali svoje dužnosti u prethodnim sazivima i da stoje na raspolaganju kolegama sa Studentske liste.

Istovremeno je oštro kritikovao dosadašnji način rada Skupštine, naglasivši da će unuci sadašnjih poslanika SNS-a biti stideti njihove uloge u parlamentu.

On je podsetio da je Novo lice Srbije ranije odustalo od samostalnog izlaska na izbore kako bi podržalo Studentsku listu, smatrajući da je atmosfera u zemlji bila referendumska.

Miloš Parandilović povodom konstitutivne sednice Narodne skupštine: Stojan Radenović je stari olinjali klovn

Parandilović je najavio da će se sa dosadašnjom praksom vođenja sednica morati prestati i da parlament mora početi da radi u interesu građana.

Zaječaronline/Instagram/Novo lice Srbije

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