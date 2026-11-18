Miloš Parandilović povodom konstitutivne sednice Narodne skupštine: Stojan Radenović je stari olinjali klovn
Predsednik stranke Novo lice Srbije Miloš Parandilović oglasio se povodom konstitutivne sednice Narodne skupštine i novog saziva parlamenta u kojem većinu ima Studentska lista.
On je ocenio da novi saziv predstavlja istorijsku priliku za preporod institucija i povratak ugleda parlamenta koji je, prema njegovim rečima.
Parandilović je poručio da su poslanici Novog lica Srbije sa ponosom obavljali svoje dužnosti u prethodnim sazivima i da stoje na raspolaganju kolegama sa Studentske liste.
Istovremeno je oštro kritikovao dosadašnji način rada Skupštine, naglasivši da će unuci sadašnjih poslanika SNS-a biti stideti njihove uloge u parlamentu.
On je podsetio da je Novo lice Srbije ranije odustalo od samostalnog izlaska na izbore kako bi podržalo Studentsku listu, smatrajući da je atmosfera u zemlji bila referendumska.
Miloš Parandilović povodom konstitutivne sednice Narodne skupštine: Stojan Radenović je stari olinjali klovn
Parandilović je najavio da će se sa dosadašnjom praksom vođenja sednica morati prestati i da parlament mora početi da radi u interesu građana.
Zaječaronline/Instagram/Novo lice Srbije
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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