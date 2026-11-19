Prvi skupštinski duel Bakića i Vučića: Bivši predsednik izbegava odgovore o aferama, najavljuje knjigu pod novim naslovom

Treći dan konstitutivne sednice Narodne skupštine Srbije obeležila je oštra rasprava između šefa poslaničke grupe „Studentska lista – Studenti pobeđuju“ Jove Bakića i šefa poslaničke grupe „Ujedinjena Srbija“ Aleksandra Vučića.

Bakić je prethodne dane u parlamentu opisao kao „primer verbalne dijareje“ i postavio pitanje o knjizi koju je Vučić ranije najavljivao pod naslovom „Kako sam pobedio obojenu revoluciju“.

Istakao je da su prošli Vidovdani 2025. i 2026. godine, a knjige još nema. Vučić je odgovorio da će knjiga izaći, ali pod drugim naslovom, za koji je predložio nešto poput:

– Sramota me je što nas je obojena revolucija srušila i što su najgori ikada došli na vlast.

Bakić je podsetio i na pomilovanje bivše državne sekretarke u MUP-u Dijane Hrkalović, koje je Vučić potpisao poslednjeg dana predsedničkog mandata. Prema Bakićevim rečima, to je učinjeno zbog straha od njenog svedočenja pred sudom o krivičnim delima iz perioda dok je „žarila i palila“ po ministarstvu.

Vučić je rekao da je imao moralnu dilemu i da je odlučio da je pomiluje, jer je, kako tvrdi, bila manje kriva od nekih drugih.

Prvi skupštinski duel Bakića i Vučića: Bivši predsednik izbegava odgovore o aferama, najavljuje knjigu pod novim naslovom

Tokom rasprave Bakić je pominjao i veze bivšeg režima sa kriminalnim strukturama, uključujući Veljka Belivuka i vođe navijačkih grupa, za koje je rekao da su trgovci drogom i razbojnici koji su imali podršku vlasti, pa i obezbeđenje na inauguraciji 2017. godine.

View this post on Instagram A post shared by Zaječar Online (@zajecaronline)

Pitao je i gde se danas nalaze Milan Radoičić i Zvonko Veselinović. Vučić je na te navode reagovao optužbama da Bakić histerično viče i iznosi laži i besmislice, te da nije odgovoran za to ko se našao u masi od oko 2000 ljudi.

Na kraju rasprave Bakić je poručio:

– Mi vas ne doživljavamo kao političke protivnike, doživljavamo vas kao istureno političko krilo organizovanog kriminala.

Vučić je odgovorio da će u jednom trenutku podneti ostavku, jer mu je odvratno da gleda poslanike Studentske liste, koje je nazvao „živom slikom“ svog poraza i nesreće Srbije.

Prvi skupštinski duel Bakića i Vučića: Bivši predsednik izbegava odgovore o aferama, najavljuje knjigu pod novim naslovom

Rasprava se odvija u kontekstu nove većine u Skupštini, koju čine i ljudi koji do sada nisu bili profesionalni političari, dok je SNS prvi put posle 14 godina u opoziciji.

Zaječaronline/Komitet/M.M.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!