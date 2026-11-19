Burno u Skupštini: Tenzije između Vučića i Čupića – “Počeli ste, a več pričate neistine”

Na dnevnom redu konstitutivne sednice je i izbor potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

– Počeli ste popodnevni deo sednice izgovarajući neistine. Sve vreme sam bio dostupan, a nijednog trenutka me niko nije pozvao. Onaj ko je izabran za predsednika je dužan da pozove šefove poslaničkih grupa, da ih obavesti o tome šta mu je namera u narednom delu sednice i da iskaže koje su mu ideje. Pokušali ste da zamažete oči javnosti i da kažete da su te konsultacije obavljene. Nisu.

– Čupić je izrekao 4 opomene poslanicima liste “Srbija pobeđuje”. Četiri opomene u prvih 40 minuta nikada niko u istoriji Srbije nije izrekao. Razumeli smo poruku. Mi smo razumeli poruku da nećete da razgovarate ni sa kim, i ovo se tiče tačke dnevnog reda, i te kako, jer izborom i potpredsednika i predsednika koji je bio netransparentan. Upozorili smo vas da to ne radite. Ovo je prvi put u istoriji višestranačja da ne postoji nijedan potpredsednik iz opozicione partije. Dubinski i suštinski nestale su institucije, tradicija i normalno poštovanje političkih protivnika – rekao je Vučić.

– Ja razumem da ste mogli da kažete Stojkoviću “promenite temu.” Trčali ste da mu date opomenu a onda mu rekli “vičeš.” A vaš šef poslaničke grupe je krečao – na sta mu je Čupić odgovorio:

– Ne želim da vas opomenem, samo treba da kažem istine radi, ja tad nisam predsedavao – odgovorio mu je Čupić.

– U pravu ste, vi niste predsedavali, ali imam na to lak odgovor: a vi biste ga izbacili? – upitao ga je Vučić.

Burno u Skupštini: Tenzije između Vučića i Čupića – “Počeli ste, a več pričate neistine”

– Ja bih ga definitivno opomenuo – odgovorio je Čupić i dodao da misli da je on to i radio jer zna da bi bio opomenut.

– To je mnogo lepo čuti, videćemo u narednim danima kako ćete raditi – rekao mu je Vučić.

Zaječaronline/Kurir/M.M.

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