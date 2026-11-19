Burno u Skupštini: Tenzije između Vučića i Čupića – “Počeli ste, a več pričate neistine”
Na dnevnom redu konstitutivne sednice je i izbor potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.
– Počeli ste popodnevni deo sednice izgovarajući neistine. Sve vreme sam bio dostupan, a nijednog trenutka me niko nije pozvao. Onaj ko je izabran za predsednika je dužan da pozove šefove poslaničkih grupa, da ih obavesti o tome šta mu je namera u narednom delu sednice i da iskaže koje su mu ideje. Pokušali ste da zamažete oči javnosti i da kažete da su te konsultacije obavljene. Nisu.
– Čupić je izrekao 4 opomene poslanicima liste “Srbija pobeđuje”. Četiri opomene u prvih 40 minuta nikada niko u istoriji Srbije nije izrekao. Razumeli smo poruku. Mi smo razumeli poruku da nećete da razgovarate ni sa kim, i ovo se tiče tačke dnevnog reda, i te kako, jer izborom i potpredsednika i predsednika koji je bio netransparentan. Upozorili smo vas da to ne radite. Ovo je prvi put u istoriji višestranačja da ne postoji nijedan potpredsednik iz opozicione partije. Dubinski i suštinski nestale su institucije, tradicija i normalno poštovanje političkih protivnika – rekao je Vučić.
– Ja razumem da ste mogli da kažete Stojkoviću “promenite temu.” Trčali ste da mu date opomenu a onda mu rekli “vičeš.” A vaš šef poslaničke grupe je krečao – na sta mu je Čupić odgovorio:
– Ne želim da vas opomenem, samo treba da kažem istine radi, ja tad nisam predsedavao – odgovorio mu je Čupić.
– U pravu ste, vi niste predsedavali, ali imam na to lak odgovor: a vi biste ga izbacili? – upitao ga je Vučić.
Burno u Skupštini: Tenzije između Vučića i Čupića – “Počeli ste, a več pričate neistine”
– Ja bih ga definitivno opomenuo – odgovorio je Čupić i dodao da misli da je on to i radio jer zna da bi bio opomenut.
– To je mnogo lepo čuti, videćemo u narednim danima kako ćete raditi – rekao mu je Vučić.
Zaječaronline/Kurir/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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