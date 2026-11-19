Dramatično u Skupštini: Čupić izrekao opomenu Vučiću, zbog sporne reakcije opomenuta i Ana Brnabić
Predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić izrekao je danas opomenu šefu poslaničke gupe “Srbija pobeđuje” Aleksandru Vućiću, zbog nepridržavanja dnevnog reda.
Prethodno ga je upozorio da se pridržava tačke dnevog reda, a to je rasprava o izboru potpredsednika. Posle toga je više poslanika ustalo sa svojih mesta, među kojima i Ana Brnabić koja je prišla Čupiću bez poziva, pa je i njoj izrekao opomenu.
Na reči Čupića da se drži teme, a to je izbor potpredsednika, Vučić je rekao:
– Nemojte vi da mi govorite šta je tema.
U nastavku je Čupić izrekao Vučiću opomenu.
Tada su poslanici liste “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” ustali, a Ana Brnabić i Milenko Jovanov prišli predsedniku Čupiću. Nastao je haos, Čupić je proglasio pauzu od 15 minuta.
Vučić je ipak nastavio da govori. Čupić mu je, kada su se strasti smirile, dozvolio da nastavi govor.
Dramatično u Skupštini: Čupić izrekao opomenu Vučiću, zbog sporne reakcije opomenuta i Ana Brnabić
Vučić je pitao Čupića da li je opomene dao i Brnabić i Jovanovu, na šta je predsednik Skupštine odgovorio potvrdno, obrazloživši to njihovim prilaskom Čupiću.
Zaječaronline/Tanjug/Kurir/M.M.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
Dodaj komentar