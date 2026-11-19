Dramatično u Skupštini: Čupić izrekao opomenu Vučiću, zbog sporne reakcije opomenuta i Ana Brnabić

Predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić izrekao je danas opomenu šefu poslaničke gupe “Srbija pobeđuje” Aleksandru Vućiću, zbog nepridržavanja dnevnog reda.

Prethodno ga je upozorio da se pridržava tačke dnevog reda, a to je rasprava o izboru potpredsednika. Posle toga je više poslanika ustalo sa svojih mesta, među kojima i Ana Brnabić koja je prišla Čupiću bez poziva, pa je i njoj izrekao opomenu.

Na reči Čupića da se drži teme, a to je izbor potpredsednika, Vučić je rekao:

– Nemojte vi da mi govorite šta je tema.

U nastavku je Čupić izrekao Vučiću opomenu.

Tada su poslanici liste “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” ustali, a Ana Brnabić i Milenko Jovanov prišli predsedniku Čupiću. Nastao je haos, Čupić je proglasio pauzu od 15 minuta.

Vučić je ipak nastavio da govori. Čupić mu je, kada su se strasti smirile, dozvolio da nastavi govor.

Dramatično u Skupštini: Čupić izrekao opomenu Vučiću, zbog sporne reakcije opomenuta i Ana Brnabić

Vučić je pitao Čupića da li je opomene dao i Brnabić i Jovanovu, na šta je predsednik Skupštine odgovorio potvrdno, obrazloživši to njihovim prilaskom Čupiću.

Zaječaronline/Tanjug/Kurir/M.M.

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