Aleksandar Čupić saopštio imena kandidata za potpredsednike Parlamenta

Poslanici Skupštine Srbije izabrali su danas za predsednika parlamenta Aleksandra Čupića, koga je predložila poslanička grupa Studentska lista. Od 239 prisutnih poslanika za Čupića je glasalo 140 narodnih poslanika.

Za kandidata Stojana Radenovića, koga je predložila poslanička grupa “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” glasalo je 97 narodnih poslanika. Čupić je potom preuzeo predsedavanje konstitutivnom sednicom. Aleksandar Čupić rođen je 1978. godine u Prokuplju. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Saobraćajnom fakultetu.

Docent je na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za poštanski saobraćaj i mreže. Bavi se višekriterijumskim odlučivanjem, primenom metaheurističkih metoda i optimizacijom u poštanskom saobraćaju i logistici, navodi se na sajtu Studentska lista-Studenti pobeđuju. Autor je i koautor više naučnih radova, član organizacionog odbora simpozijuma PosTel i učesnik na više međunarodnih konferencija. Od 2017. godine uspešno se bavi organskom proizvodnjom voća i povrća.

Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić pročitao je danas u nastavku konstitutivne sednice imena kandidata za šest potpredsednika srpskog parlamenta. Kandidati “Studentske liste – Studenti pobeđuju” su: Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik, Tibor Lazar i Adem Mavrić. Kandidati sa liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” su: Miloš Vučević, Vladimir Đukanović, Marina Raguš, Arno Gujon, Lidija Vukićević i Marija Stanković.

Pre toga, zamenik šefa poslaničke grupe “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” Milenko Jovanov zatražio je od Čupića da objasni sa kim je imao konsultacije, pošto, kako je rekao, sa njihovom listom nije imao konsultacije.

“I da li to znači onda, ako se već ni sa kim niste konsultovali, da ćete biti prvi predsednik Skupštine u istoriji Srbije, od povratka višepartizma u našoj zemlji, koji ni sa kim nije razgovarao o konstituisanju Skupštine? Dakle, sa nama konsultacije niste imali. Molim vas, recite sa kim ste se konsultovali i zašto nas na konsultacije uopšte niste ni pozvali”, pitao je Jovanov.

Aleksandar Čupić saopštio imena kandidata za potpredsednike Parlamenta

Čupić je odgovorio da je sve vreme po izboru bio u svom kabinetu. “Dakle, sa svim, sa svim poslaničkim grupama koje su se pojavile. To je to”, odgovorio je Čupić.

On se obratio i poslanici Lidiji Vukićević kada je ušla u salu izrazavajući žaljenje zbog incidenta u kojem je polivena jogurtom.

“Pre nego što nastavimo, ja ću samo ponoviti, pošto tu nije bila malopre prisutna gospođa Lidija Vukićević: meni je gospođo Lidija iskreno žao zbog incidenta koji vam se desio”, rekao je Čupić.

Ovlašćena predstavnica predlagača ispred Studentske liste Aleksandra Štimac obrazložila je danas predloge kandidata za potpredsednike Narodne skupštine te liste i njihove biografije navodeći da predlažu ljude sa ozbiljnim znanjem i rezultatima u svojim profesijama.

Štimac je u Skupštini Srbije navela da su u tim biografijama njihove diplome, specijalizacije, naučni radovi, profesionalna priznanja, godine rada i iskustva.

“Naš izbor nije bio slučajan: želeli smo da tim koji će zajedno sa predsedavajućim Čupićem voditi Narodnu skupštinu bude slika lepote, raznolikosti i jedinstva naše zemlje, da u njemu budu zastupljeni različiti krajevi Srbije, različite generacije, profesije, iskustva”, rekla je ona.

Ona je navela da Studentska lista predlaže doktorku Mariju Bjelobrk iz Novog Sada, lekarku i kardiološkinju koja je svoj profesionalni život posvetila lečenju ljudi, nauci i obrazovanju budućih generacija lekara, Saru Valentik iz Bačkog Petrovca, mladu obrazovanu ženu koja je, kako je rekla, završila osnovne i master studije političkih nauka i međunarodnih odnosa na Univerzitetu Matej Bela u Slovačkoj.

Takođe, predlažu profesorku doktorku Lidiju Dimitrijević iz Niša, dečijeg fizijatra i redovnu profesorku Medicinskog fakulteta, Tibora Lazara, akademskog slikara, magistra likovnih umetnosti, profesora i umetnika rođenog u Bečeju, koji danas živi i stvara u Senti.

Aleksandar Čupić saopštio imena kandidata za potpredsednike Parlamenta

Štimac je rekla da predlažu doktorku Jelenu Petrović iz Kragujevca, specijalistu interne medicine i endokrinologije, koja više od dve decenije radi sa pacijentima i doprinosi razvoju zdravstvene struke u srcu Šumadije, Adema Mavrića iz Novog Pazara, mladog stručnjaka za međunarodne odnose koji je deo svog obrazovanja i profesionalnog iskustva sticao u Turskoj.

– On donosi glas Sandžaka i perspektivu mladih ljudi koji Srbiju vide kao otvorenu, modernu i raznoliku zemlju – rekla je Štimac.

Ona je navela da Narodna skupština mora da postane mesto u kojem se razlike ne koriste da bi podelile, već da bi se kroz razgovor pronašla najbolja rešenja za sve ljude koje predstavljaju.

– Zato danas ne predlažemo samo potpredsednike Narodne skupštine. Predlažemo način na koji želimo da ova skupština radi. Predlažemo tim čiji članovi imaju stručnost, rezultate u svojim oblastima i iskustvo odgovornosti prema ljudima – rekla je Štimac.

Predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić predložio je danas na sednici Narodne skupštine da novi saziv parlamenta ima šest potpredsednika.

On je to rekao na početku popodnevnog rada povodom treće tačke dnevnog reda sednice, koja se tiče izbora potpredsednika Narodne skupštine.

– Saglasno navedenoj odredbi i obavljenim konsultacijama sa predstavnicima poslaničkih grupa, predlažem da Narodna skupština utvrdi da u ovom sazivu ima šest potpredsednika. O ovom predlogu ćemo se izjasniti pre prelaska na glasanje o predloženim kandidatima – rekao je Čupić.

On je odredio i kraću pauzu da bi se podelili predlozi kandidata.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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