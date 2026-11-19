Na području Vojvodine, zapadne i centralne Srbije, kao i na području Beograda večeras se očekuju olujni udari vetra, ponegde i orkanski, od 80 do 110 kilometra na sat, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U ostalim delovima Srbije uveče će biti oblačno, mestimično sa kišom uz skretanje vetra na umeren i jak zapadni i severozapadni.

U toku noći očekuje se prestanak padavina i razvedravanje, uz slabljenje vetra.

Crveni meteo-alarm, koji označava vrlo opasno vreme, na snazi je u Beogradu, Sremu, Banatu i Bačkoj.

Na području Pomoravlja, Zapadne Srbije i Šumadije na snazi je narandžasti meteo-alarm, koji označava opsano vreme.

RHMZ je, usled veoma snažnih udara vetra (preko 100 km/h), koji se tokom večeri očekuju na području Vojvodine i Beograda, ranije danas pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima i pozvao građane da budu na oprezu.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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