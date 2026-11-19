Na području Vojvodine, zapadne i centralne Srbije, kao i na području Beograda večeras se očekuju olujni udari vetra, ponegde i orkanski, od 80 do 110 kilometra na sat, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
U ostalim delovima Srbije uveče će biti oblačno, mestimično sa kišom uz skretanje vetra na umeren i jak zapadni i severozapadni.
U toku noći očekuje se prestanak padavina i razvedravanje, uz slabljenje vetra.
Crveni meteo-alarm, koji označava vrlo opasno vreme, na snazi je u Beogradu, Sremu, Banatu i Bačkoj.
Na području Pomoravlja, Zapadne Srbije i Šumadije na snazi je narandžasti meteo-alarm, koji označava opsano vreme.
RHMZ je, usled veoma snažnih udara vetra (preko 100 km/h), koji se tokom večeri očekuju na području Vojvodine i Beograda, ranije danas pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima i pozvao građane da budu na oprezu.
Zaječaronline/Tanjug/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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