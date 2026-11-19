Njegova Svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije uputio je danas čestitku novoizabranom predsedniku Narodne skupštine Republike Srbije Aleksandru Čupiću.

“Povodom izbora na dužnost i službu predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, upućujemo Vam iskrene čestitke i molitvene želje.

Narodna skupština, kao najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji, predstavlja glas građana Srbije, odnosno, mesto na kojem se razmenjuju različita mišljenja, stavovi i donose odluke važne za sadašnjost i budućnost naše zemlje. Upravo zato Vaša služba pored časti, podrazumeva osobitu odgovornost da njeno funkcionisanje bude Bogu ugodno, da omogućuje istinski dijalog, kako bi sve bilo na izgrađivanje dobra (vidi 1. Kor 14, 26), kako duhovnog, tako i materijalnog za svakog čoveka i čitavu zajednicu.

Uz najbolje želje za uspeh u obavljanju visoke državne funkcije koja Vam je poverena, molimo se Gospodu da Vam podari snagu, kako biste razborito i mudro, doprinoseći miru, pravdi i poverenju, preuzetu dužnost obavljali na dobrobit Republike Srbije i svih njenih građana.“

Čestitka je objavljena na zvaničnom Instagram profilu Informativne službe Srpske pravoslavne crkve.

Aleksandar Čupić, kandidat Studentske liste i docent na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, danas je izabran za predsednika Narodne skupštine Srbije. Za njega je glasalo 140 poslanika, dok je protivkandidat Stojan Radenović (SNS) dobio 97 glasova. Izborom na ovu funkciju Čupić je preuzeo i dužnost vršioca dužnosti predsednika Republike Srbije.

Zaječaronline/Komitet

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.