Promenljivo i sveže jutro u Zaječaru: Moguća kiša!

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom, dok se na visokim planinama očekuje sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Od sredine dana na severu, a do kraja dana i tokom noći i u većini ostalih krajeva, očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje.

Vetar će biti slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni.

Jutarnja temperatura kretaće se od minus 1 stepen do 7 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura biti od 10 do 14 stepeni.

Danas se u Zaječaru tokom jutarnjih sati očekuje povremena slaba kiša . Maksimalna temperatura biće svežih 10°C , dok će minimalna temperatura biti zimskih 4°C .

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 3. marta, u sredu će biti malo do umereno oblačno i toplije, samo na jugu u prvom delu dana ponegde sa slabom kišom.

Od četvrtka se očekuje suvo i toplo vreme sa sunčanim intervalima.

Zajecaronline.com/tanjug/aladin.info/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.