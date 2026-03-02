Prolećni predah u Zaječaru: Sutra prijatnih 14 stepeni

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije posle podne je moguća kratkotrajna kiša.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), vetar će biti slab do umeren i promenljiv, dok će se najniža temperatura kretati od -2 do 6 stepeni, a najviša dnevna od 16 do 19 stepeni.

Sutra u Zaječaru umereno oblačno. Duvaće slab, vetar. Minimalna temperatura 6° C, maksimalna dnevna 14° C.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 10. marta, u većini dana biće pretežno sunčano, povremeno uz promenljivu oblačnost, samo se u sredu uveče na zapadu i jugozapadu, a u četvrtak i u ostalim krajevima očekuje prolazno naoblačenje uz manji pad temperature, koje će mestimično usloviti kišu ili lokalni pljusak, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

U jutarnjim satima biće prohladno, tek ponegde sa slabim mrazem, a u toku dana relativno toplo.

Zajecaronline.com/tanjug/weather2umbrella/N.B.

