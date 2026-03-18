Proleće stiže 20. marta, a letnje vreme samo devet dana kasnije: Duži dani uz kraću noć

Proleće 2026. stiže u petak, 20. marta, tačno u 15:46, a samo devet dana kasnije, 29. marta, očekuje nas i prvo pomeranje kazaljki na letnje računanje vremena.

Pripremite se za duže dane, ali i za noć sa sat vremena kraćeg sna.

Iako kalendarski zima polako odlazi, vremenska prognoza i snežne padavine u aprilu još nas podsećaju da je zima u nekim delovima sveta daleko od kraja.

Zvanično, proleće 2026. na severnoj Zemljinoj hemisferi počinje 20. marta u 15:46, što je dan prolećne ravnodnevice — obdanica i noć traju po 12 sati.

Na južnoj hemisferi istovremeno počinje jesen. Astronomski, proleće će trajati do 21. juna u 10:24, ukupno 92 dana, 17 sati i 38 minuta, što je za dva minuta kraće nego prošle godine. Meteorološki kriterijumi, pak, proleće računaju od 1. marta do 31. maja.

