PRODUŽITE ŽIVOT I SAČUVAJTE ZDRAVLJE! Navike koje usporavaju starenje

Stručnjaci iz Američkog udruženja za srce (AHA) otkrili su da određene zdrave navike mogu usporiti proces starenja organizma za oko šest godina. Među njima su održavanje telesne težine, kontrola nivoa šećera u krvi, holesterola i krvnog pritiska, kao i zdrav režim spavanja i ishrane, redovna fizička aktivnost i izbegavanje cigareta.

Naučnici su analizirali podatke više od 6.500 odraslih osoba sa prosečnom starošću od 47 godina. Studija je pokazala da osobe sa najboljim kardiovaskularnim zdravljem imaju biološku starost i do šest godina mlađu od stvarne.

– Svi želimo da živimo duže, ali još je važnije da živimo zdravije kako bismo zaista mogli da uživamo u životu i imali dobar kvalitet života – rekao je Donald Lojd Džons iz AHA-e.

Istraživači su primetili da bolje kardiovaskularno zdravlje usporava biološko starenje. Na primer, osobe sa dobrom kondicijom srca imale su prosečnu stvarnu starost od 41 godinu, dok je njihova biološka starost bila 36 godina. Suprotno tome, osobe sa lošijim zdravljem srca imale su prosečnu stvarnu starost od 53 godine, dok je njihova biološka starost iznosila 57 godina.

– Pridržavanje svih osam navika i poboljšanje zdravlja srca može usporiti starenje tela i doneti brojne prednosti – dodala je Nour Makarem iz Medicinskog centra Irving Univerziteta Kolumbija u Njujorku.

1. Zdravo se hranite

2. Budite fizički aktivni

3. Prestanite da pušite

4. Spavajte redovno

5. Održavajte zdravu težinu

6. Kontrolišite holesterol

7. Kontrolišite šećer u krvi

8. Kontrolišite pritisak

