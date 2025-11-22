Prodaja karata za utakmicu Crvene zvezde i FCSB-a startuje u ponedeljak

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da će u ponedeljak biti puštene ulaznice za meč petog kola Lige Evrope u kojem će srpski klub u dočekati rumunski FCSB.

Prodaja karata za utakmicu

Kako su saopštili iz Zvezde, blagajne na stadionu “Rajko Mitić” će biti dostupne kupcima svakog dana od ponedeljka do srede od 10 do 18 časova, dok će na dan utakmice protiv FCSB svi zainteresovani će do ulaznice moći da dođu od 12 sati pa sve do početka meča.

Cene ulaznica: Sever – 1.200 dinara, Istok – 2.200, Zapad – 2.600, Tribina “Siniša Mihajlović” – 8.000.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

