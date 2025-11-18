PROBLEMI SA INTERNETOM Ne rade servisi koji su povezani na Cloudflare!

Korisnici, koji pokušavaju da pristupe servisima koji su povezani na Cloudflare, imaju problema da to učine.

Najviše su bili pogođeni korisnici platforme X, ali i ChatGPT-a i drugih servisa, a probleme su primetili korisnici brojnih internet stranica u Srbiji.

PROBLEMI SA INTERNETOM

Problemi sa radom internet stranica su počeli nešto pre 13 časova, a uglavnom se odnosi na one sajtove koji koriste autentifikaciju.

Cloudflare, dobavljač internet infrastrukture, isporučuje ključne tehnologije koje pokreću mnoge onlajn servise, uključujući alate za zaštitu veb lokacija od sajber napada i održavanje rada tokom perioda velikog internet saobraćaja.

Iz Cludfare-a su se oglasili izjavom: “Cloudflare je svestan problema koji potencijalno utiče na više korisnika i istražuje ga. Više detalja će biti objavljeno kada više informacija bude dostupno”.

Sličan problem na internetu se pojavio pre nešto manje od mesec dana, kada su veliki svetski sajtovi i aplikacije prestali da rade nakon rušenja AWS-a (Amazon Web Services).

Nedugo potom, probleme je imao još jedan provajder internet servisa – Microsoft Azure.

Zajecaronline/Alo/ N.B.

