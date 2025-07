Privremena obustava saobraćaja 17. i 18. jula

Privremeno se obustavlja saobraćaj za sve vrste vozila, radi privremenog parkiranja autodizalice u svrhu podizanja opreme na zgradu koja je na adresi ul. Dositejeva br. 1., u Zaječaru, od raskrsnice ul. Nikole Pašića i ul. Dositejeve do raskrsnice ul. Dositejeve i ul. Dr. Mitke Popovića, dana 17.07.2025. godine u vremenu od 06,00 č. do 12,00 č. i dana 18.07.2025. godine u vremenu od 06,00 č. do 12,00 č.

Zajecaronline/N.B.

