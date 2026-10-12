Privredna komora Srbije pozvala poslodavce: Podnošenje prijava za dualno obrazovanje do 15. januara sledeće godine

Privredna komora Srbije objavila je novi poziv poslodavcima da se uključe u dualno srednje stručno obrazovanje od naredne školske godine. Rok za podnošenje prijava je 15. januar sledeće godine.

Prijavljivanje se obavlja onlajn, preko portala PKShttp://portal.dualnoobrazovanj… na kome se najpre kreiraju profil kompanije. I na jednostavan način, u tri koraka, podnosi se prijava za uključivanje u model dualnog obrazovanja.

Poslodavci takođe podnose izjavu o spremnosti za uključivanje u dualno obrazovanje i zahtev za proveru ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad.

Prateću dokumentaciju za akreditaciju poslodavci dostavljaju najkasnije do 15. januara, elektronskim putem na mejl: obrazovanje@pks.rs. Ili na adresu PKS, Resavska 13-15, Beograd, odnosno pripadajućoj Regionalnoj privrednoj komori u zavisnosti od područja poslovanja poslodavca.

U saopštenju PKS se navodi da se u razmatranje u obzir uzimaju samo potpune prijave. Takođe se dodaje da će sve prijave koje sadrže potpunu dokumentaciju biti objedinjene u predlog plana za uključivanje poslodavaca u dualno obrazovanje koji Privredna komora zvaničnim putem dostavlja Kancelariji za dualno obrazovanje i NOKS.

Konačnu odluku o strukturi upisa i odobrenim dualnim profilima doneće Ministarstvo prosvete. I to objavljivanjem Konkursa za upis učenika u srednje škole, koji se očekuje u aprilu 2027. godine.

U ponudi za realizaciju po dualnom modelu u školskoj 2027/28. godini će se naći 102 obrazovnih profila iz 13 različitih područja rada.

Rastuće interesovanje privrede za dualni model obrazovanja potvrđuju podaci da je više od 1.300 kompanija već uključeno u njegovu realizaciju.

Kroz ovaj sistem prošlo je više od 24.000 učenika u 221 školi širom Srbije.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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