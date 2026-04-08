Prirodno i bez hemije: Uz pomoć kafe do savršeno ukrašenih jaja

Ako želite da ove godine imate drugačija i prirodna uskršnja jaja, farbanje kafom je jednostavno rešenje koje daje odlične rezultate. Ova tehnika stvara tople braon tonove, od svetlih bež nijansi do dubokih čokoladnih boja, u zavisnosti od toga koliko dugo jaja stoje u tečnosti.

Poseban efekat postiže se ako pre potapanja na jaja stavite listić, konac ili komadić čipke, jer tako dobijate nežne, rustične šare koje izgledaju kao da su rađene ručno.

Priprema je vrlo laka

Jaja se najpre skuvaju, a zatim se priprema jaka kafa koja se procedi i pomeša sa malo soli i sirćeta kako bi se boja bolje vezala za ljusku. Kada se jaja spuste u toplu tečnost, ostavljaju se da stoje dok ne dobiju željenu nijansu.

Na kraju ih je dovoljno lagano premazati uljem kako bi dobila prirodan sjaj i još lepši izgled.

Ova metoda je idealna za sve koji žele elegantna, a potpuno prirodna jaja bez veštačkih boja. Svako jaje biće jedinstveno, sa toplim tonovima koji se savršeno uklapaju u prazničnu atmosferu.

Zajecaronline.com/Najžena/ N.B.

