Princ Hari konačno priznao: “Zapao sam u dvonedeljnu depresiju nakon odlaska iz Britanije”

Princ Hari konačno priznao!

Princ Hari otkrio je da je nakon odlaska iz Velike Britanije zapao u dvonedeljnu depresiju i doživeo “nagli pad nivoa adrenalina što nikada ranije nije iskusio”.

Vojvoda od Saseksa je prvi put je objasnio kako se nosio sa povlačenjem sa dužnosti višeg člana kraljevske porodice.

“Boravak u Kanadi, daleko od stresnog okruženja u kojem mi je telo verovatno bilo preplavljeno adrenalinom. Doveo je do toga da sam posle dva ili tri dana doživeo taj nagli pad nivoa adrenalina”, objasnio je on.

“Dugo sam bio emotivno otupljen, uglavnom zato što sam osećao krivicu zbog mogućnosti da budem srećan i radostan bez nje. Osećao sam da moram da budem tužan i emotivno otupljen kako bih joj dokazao da mi nedostaje”, kazao je Hari o princezi Dajani.

Vojvoda je objasnio da je zaboravio majčin smeh i da mu je terapeut predložio da koristi njen parfem, što mu je pomoglo da “otključa sve ono što je prethodno bilo zaključano”.

“Istina je da sam shvatio da je majka zapravo samo želela da budem srećan”, rekao je on.

Vojvoda od Saseksa želi da obeleži 30. godišnjicu smrti princeze Dajane, 31. avgusta naredne godine, tako što će odati počast njenom nasleđu “na što je moguće značajniji način”. On se tim povodom obratio nekolicini prijatelja i rođaka svoje pokojne majke, uključujući njenog brata, grofa Spensera. Kako bi ih pitao da li bi želeli da učestvuju u dokumentarnom filmu.

Zajecaronline/J.V.

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