Prilika za mlade: Poreska uprava u sredu raspisuje konkurs za prijem 260 pripravnika

Poreska uprava raspisaće u sredu, 14. oktobra, konkurs za prijem 260 pripravnika na 94 radna mesta, objavila je Poreska uprava.

Kako se navodi, time se pruža prilika mladima da steknu prva praktična iskustva i upoznaju se sa radom državne uprave.

Sve potrebne informacije o uslovima konkursa, postupku prijavljivanja i potrebnoj dokumentaciji, kao i odgovarajući obrasci, biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Poreske uprave, u delu „Konkursi“.

Prijava na konkurs moći će da se podnese i elektronskim putem, a link za elektronsko podnošenje prijave biće dostupan ispod svakog radnog mesta u okviru teksta konkursa.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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