Prijem za vatrogasce spasioce Andriju Trifunovića i Sašu Lalića, za mališana Vatrogasni kamion

U Salonu Gradske uprave, gradonačelnik Zaječara, Boško Ničić, u znak zahvalnosti ,u ime Grada i svih građana, priredio je prijem za pripadnike Vatrogasno-spasilačke čete Zaječar, Andriju Trifunovića i Sašu Lalića. Danas je i zamenik gradonačelnika Vladimir Videnović obišao i odneo poklone povređenom dečaku, i Vatrogasni kamion. Dečak je u dobrom stanju, nema nikakvih komplikacija. I to je nešto najlepše što može da se kaže.

Hrabri vatrogasci Trifunović i Lalić će od Grada biti nagrađeni sa po 100.000 dinara, a biće predloženi i za najviše priznanje za hrabrost.

„Grad je doneo odluku, da im se dodeli novčana nagrada, sigurno im ništa ne znači. Najviše im znači što su spasili jedan mlad život koji tek treba da živi. Doneli smo odluku da ih nagradimo sa 100.000 dinara. Predloženi su i za najviše priznanje za hrabrost koje dodeljuje Grad, to tek treba da se ustanovi na skupštini, nagrada Hajduk Veljko Petrović „, naglasio je gradonačelnik Ničić.

O svom podvigu hrabri vatrogaci su neskromno istakli da su srećni što su spasli mališana, da porodici žele da se brzo oporavi od šoka, a da se dečak što pre vrati svojim igračkama.

„Možemo da kažemo samo da smo u toj datoj situaciji, našli najbolje i najbrže rešenje. Nije bilo vremena ni za razmišljanje, ni za donošenje bitnih odluka, uradili smo ono što je u datom trenutku bilo najbrže i najefikasnije. I pokazalo se da je ta metoda ispala efikasna. Uspeli smo da spasimo jedan mladi život, što je i najvažnije. Porodici želimo da se što pre od šoka oporave, a dečaku da što pre nastavi da se igra Vatrogasnim kamionom, rekao je Andrija Trifunović, pripadnik Vatrogasno-spasilačke čete Zaječar.

“ Nije prvi put u životu, na poslu imamo takve situacije da spašavamo i ljude i životinje i imovinu. Da nekome spasimo život posle radnog vremena je bio prvi put „, dodao je Saša Lalić, pripadnik Vatrogasno-spasilačke čete Zaječar.

Sinoć se desio nemili događaj, podsetio je gradonačelnik prisutne.

„Na Popovoj plaži dečak od tri godine igrajući se propao kroz, nije tačno da nije bilo poklopca, poklopac na šahti za odvod tehničke vode i atmosferske kanalizacije. Šaht nije mali, neka četiri metara, ispunjen priličnom količinom vode. Sreća u toj nesreći, da su se Trifunović i Lalić pripadnici naše Vatrogasno spasilačke jedinice MUP-a u Zaječaru, zatekli tu, da su odmah reagovali. Profesionalno, odgovorno i hrabro. Dete koje nije davalo znake života, izvučeno je. Pre svega znanjem i sposobnošću i onim što inače uče, pripremajući se za ovaj poziv koji rade. Uspeli su da malog reanimiraju da ga prebace u Zdravstveni centar Zaječar, na odeljenju pedijatrije. Odmah smo general i ja zvali i dobili informaciju da je dete u dobrom stanju“, rekao je gradonačelnik Ničić.

Za ova dva hrabra momka upriličen je prijem kao znak zahvalnosti, da im se zahvali u ime svih građana grada Zaječara.

„Koliko god se mi trudili da podignemo bezbednost, moramo svi da vodimo računa. Vi znate da mnoge šahte nemaju poklopac u gradu, oni nestaju, kradu ih. Taj čin nije obična krađa, da ima neku vrednost, to je ugrožavanje života, a sada se to i pokazalo. Ne možemo mi da postignemo da postavimo koliko se pokrade. To isto važi i za zaštitne kape, na električnim stubovima. Onda se sva krivica svaljuje na institucije, nije odgovornost samo na institucijama, moramo svi mi da povedemo računa da se ponovo ne desi nešto ovako. Ovo je sve ukupno naša odgovornost. A samo je sreća što su se oni sinoć zatekli. Mi smo kao grad, u ime svih građana, u ime porodice i deteta zahvalni . Dete će uvek pamtiti to što mu se desilo „, istakao je gradonačelnik Ničić.

Prijemu gradonačelnika Boška Ničića, pored hrabrih pripadnika Vatrogasno-spasilačke čete Zaječar prisustvovali su i načelnik PU Zaječar, general policije Bogoljub Živković i načelnik Odeljenja za vanredne situacije Zaječar, pukovnik policije Branislav Matić.