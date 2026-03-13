Prijava traje do 31. marta! Država izdvojila 150 miliona dinara za ovo

Za realizaciju Uredbe Vlade Srbije o uslovima, načinu dodele i korišćenja sredstava podsticaja za razvoj i unapređenje ruralnog turizma i ugostiteljstva, iz budžeta je opredeljeno 150 miliona dinara, a rok za podnošenje zahteva za dodelu sredstava za ovu namenu je 31. mart, objavilo je Ministarstvo turizma i omladine.

Zahtev mogu podneti privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici, odnosno salaši, etno kuće, seoska domaćinstva koji su na evidentirani u sistemu e-Turista, kao i fizička lica sa seoskim turističkim domaćinstvom evidentirana u sistemu e-Turista.

Po projektu se može dobiti najviše 2,9 miliona dinara, a korisnik sredstava podsticaja ima obavezu da obezbedi sufinansiranje odobrenog projekta do iznosa koji ne može biti manji od 10 odsto ukupne vrednosti projekta.

Zajecaronline.com/Bizportal.rs/

