Prijatno vreme u Zaječaru: Sunce i blagi povetarac tokom dana

U Srbiji se danas ujutro mestimično očekuje slab prizemni mraz, a na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku Srbije i slab mraz na dva metra visine, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, a samo se na severozapadu Vojvodine, na zapadu i jugozapadu Srbije uz umerenu oblačnost ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak tokom popodneva.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), vetar će biti slab do umeren, istočni i jugoistočni, dok će najniža temperatura biti od -3 u Timočkoj Krajini do 8 stepeni u Beogradu, a najviša od 17 do 21 stepen.

Danas u Zaječaru nas očekuje sunčano i vedro vreme . Temperatura će se kretati između maksimalnih 16°C , uz blagi povetarac, i minimalnih 2°C .

Prema izgledima vremena u Srbiji do 19. marta, jutra će biti hladna, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a na jugu i istoku zemlje se ponegde očekuje i slab mraz na dva metra visine.

Zajecaronline.com/tanjug/aladin.info/N.B.

