PREVRNUO SE KOMBI AMADEUS BENDA

Kombi s muzičarima Amadeus benda sleteo je s puta i prevrnuo se rano jutros.

Na svu sreću niko nije povređen, a jedan od članova benda podelio je fotografiju s mesta nesreće.

USKORO VIŠE INFORMACIJA!

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.B.

