Preventivni pregledi za zaposlene u Srbija Ziđin Koperu

Služba za bezbednost i zdravlje na radu u Srbija Ziđin Koperu organizovala je danas u saradnji sa Domom zdravlja u Boru preventivne lekarske preglede za zaposlene u Generalnoj direkciji.

Oko 80 radnika imalo je priliku da proveri krvni pritisak, nivo šećera u krvi i trigliceride.