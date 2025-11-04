Preventivni pregledi za zaposlene u Srbija Ziđin Koperu
Služba za bezbednost i zdravlje na radu u Srbija Ziđin Koperu organizovala je danas u saradnji sa Domom zdravlja u Boru preventivne lekarske preglede za zaposlene u Generalnoj direkciji.
Oko 80 radnika imalo je priliku da proveri krvni pritisak, nivo šećera u krvi i trigliceride.
“Preventivni lekarski pregledi su važni, pošto mogu da ukažu na određene probleme zbog kojih je neophodno da se obratimo lekaru. Pored preventivnih, koje jednom godišnje organizujemo u svim ograncima kompanije, postoje i redovni lekarski pregledi. Radnici koji rade na mestima sa povišenim rizikom u obavezi su da jednom godišnje odu na pregled, dok ostali to rade na tri godine”, kažu u Službi bezbednosti i zdravlja na radu.
Doktorka Javorka Stankulić, specijalista epidemiologije i rukovodilac Centra za preventivnu zdravstvenu zaštitu kaže da ovakvi pregledi predstavljaju signalnu lampicu, pomoću koje nas organizam upozorava da nešto nije u redu.
“Naš zadatak je da zaposlene čiji rezultati nisu dobri upozorimo na posledice koje mogu nastati ukoliko se ne jave lekaru i ne spreče ih na vreme. Nakon kompletno urađenih analiza, lekar će im dati potrebnu terapiju. Svima savetujem da vode zdrav život i paze na ishranu, posebno u zimskom periodu, kada je unos vitamina smanjen i kada je to potrebno organizmu kako bi se zaštitio od respiratornih bolesti”, kaže doktorka Stankulić.
Zajecaronline/fb/Serbia Zijin Copper DOO Bor / N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Foto Hype produkcija/promo
Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.
Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.
Dodaj komentar