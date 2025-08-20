Preobraženje Gospodnje – Slava hrama u Sokobanji

Sokobanjski hram toržestveno je proslavio svoju slavu – Preobraženje Gospodnje, svetom arhijerejskom Liturgijom u utorak, 19. avgusta 2025. godine.

Liturgiji je prisustvovao Mitropolit timočki, g. Ilarion, uz sasluživanje protojereja-stavrofora Alekse Simeunovića i Ljubomira Jovanovića, protojereja Aleksandra Lazarevića iz Eparhije bačke, Vanje Kovačevića i Ivice Stankovića, protonamesnika Nemanje Tobića i arhiđakona Ilije.

Po prvi put, na arhijerejskoj liturgiji odgovarao je ženski crkveni hor pod vođstvom dirigentkinje Milice Božić Antić.

Kolačar ove godine bio je predsednik opštine Sokobanja, dr Miodrag Nikolić, dok je za narednu godinu tu dužnost preuzeo Bojan Milivojević sa sinom Reljom.

U prazničnoj besedi, vladika je istakao Preobraženje kao praznik radosti i straha Božjeg, svetlosti i utehe, podsećajući vernike na njihovo prizvanje i na onoga koji vodi čoveka iz prolaznog sveta u svet večne istine, radosti i ljubavi.

„Crkva je danas naša gora preobraženja na kojoj se se susrećemo sa Gospodom”, poručio je Visokopreosvećeni Mitropolit.

Njegovo Visokopreosvećeni je pozvao svakog vernika da se zapita ne da li veruje u Boga, već da li voli Boga. Ljubav, kako ističe vladika, pravi suštinsku razliku u našim životima, našem odnosu prema Bogu ali i prema bližnjima.

„Samo ako iskreno volimo Boga naši izbori će biti u skladu za zapovestima Hristovim”, zaključio je Mitropolit timočki. Nakon svete Liturgije, proslavljanje praznika nastaveljeno je za slavskom trpezom.

Zajecaronline.com/fb/eparhijatimocka/N.B.

