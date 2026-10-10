Prekinut meč između Rajo Valjekana i Atletik Bilbaa zbog protesta navijača

Utakmica osmog kola španske La lige između fudbalera Rajo Valjekana i Atletik Bilbaa prekinuta je danas pri rezultatu 0:0 nakon što su navijači domaćeg kluba uz znak protesta protiv predsednika Rajo Valjekana Raula Martina Prese počeli da bacaju predmete i papire na teren.
Zvižduci navijača počeli su u prvom minutu, zatim su u 14. minutu počeli da ubacuju loptice i papirne avione na teren i da razvijaju šalove sa porukama protiv klupskog rukovodstva.
U tom trenutku igra je bila u prekidu zbog kornera dosuđenog Atletiku, koji se izvodio pored tribine na kojoj su najverniji navijači Rajo Valjekana.
Sudija Hose Marija Sančez Martinez je odmah zaustavio meč i poslao igrače ka aut-liniji.
Nakon nekoliko pokušaja nastavka utakmica je zvanično prekinuta.
La liga je na X profilu navela da će novi datum i vreme susreta biti objavljeni uskoro.
“Meč je suspendovan po odluci sudije, nakon ponovljenih bacanja predmeta u teren tokom meča. La liga oštro osuđuje ovakve oblike ponašanja, koji ugrožavaju bezbednost i čine nemogućim normalan tok takmičenja”, navodi se u saopštenju španske prve lige.
Atletik Bilbao se nalazi na 10. mestu na tabeli sa osam bodova, dok je Rajo na 13. poziciji sa istim brojem bodova.
Zajecaronline/J.V.
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