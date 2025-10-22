Predstavljena knjiga „Zoran Radmilović na radiju i televiziji“ u Pozorišnom muzeju

U galeriji Pozorišnog muzeja predstavljena je danas knjiga ,,Zoran Radmilović na radiju i televiziji”, zajedničko izdanje RTS Izdavaštva i Narodnog pozorišta Timočke Krajine ,,Zoran Radmilović”.

O knjizi su govorili: Biljana Bošnjak Draganović, urednica izdanja, Marko Misirača, reditelj i priređivač izdanja, Selena Vicković, slikarka i sestričina Zorana Radmilovića i Vladimir Đuričić, direktor zaječarskog teatra.

,,Na televiziji je debatovao u vreme njenih početaka na ovim prostorima, u vreme dok je još program išao uživo (1959. u TV drami ,,Krizantema”, adaptaciji istoimenog pozorišnog komada Marijana Matkovića) i do preranog odlaska kontinuirano nastupao u svim oblicima kulturno-umetničkog programa. Moglo bi se reći da su mu čak televizija i radio pružili prostor za ambicioznije i izazovnije glumačke kreacije nego njegovi primarni stvaralački prostori, pozorište i film”, ističe u uvodnoj reči Marko Misirača, priređivač knjige.

Zoran Radmilović (1933-1985) ostvario je uloge u više od 200 radio-drama i komedija, učestvovao u više od 1000 dramskih minijatura radio-serije ,,Jovanovići”, dok je na televiziji igrao u 50 TV drama, više od 30 serija i zabeležio još toliko nastupa u brojnim zabavnim, dečjim, muzičkim i poetskim emisijama.

Zajecaronline/fb/Pozorišni muzej u Zaječaru/ N.B.

