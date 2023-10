Predstavljena „Enciklopedija Srpskog narodnog pozorišta, 1861-1986.“ – kapitalno delo istorije našeg najstarijeg profesionalnog pozorišta

U okviru pratećeg programa 32. Festivala „Dani Zorana Radmilovića“ zaječarskoj publici je predstavljena „Enciklopedija Srpskog narodnog pozorišta, 1861-1986.“, kapitalno delo istorije našeg najstarijeg profesionalnog teatra.

U tri toma, na oko 1500 strana, sa preko 5000 odrednica, uz veliki broj fotografija objedinjeno je sve ono što je Srpsko narodno pozorište radilo tokom prvih 125 godina postojanja. Kapitalno izdanje Srpskog narodnog pozorišta koje zaslužuje veliku pažnju sada a naročito u vremenu koje dolazi rekao je moderator prof. dr Nenad Novaković.

„Dobijaće sve više na ceni i na vrednosti zbog toga što će svi istraživači koji se budu bavili pozorištem i srpskom kulturom morati da krenu od ove enciklopedije. Veliki je to izdavački poduhvat. Enciklopedija i monografija su dva najteža oblika publikacije zato što zahtevaju sigurnost, tačnost, pouzdanost podataka i celovitost a to podrazumeva ozbiljno istraživanje i ozbiljne ljude koji su uključeni u ovaj projekat“, istakao je Novaković.

Direktor Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada dr Zoran Đerić podsetio je da je priprema na izradi enciklopedije pokrenuta pre 50 godina okupivši, tada najvažnije teatrologe i umetnike iz pozorišta ne samo Srbije već i tadašnje

Jugoslavije.

„Svi su oni dali svoj doprinos budući da je ovo ogroman posao i trebalo je mnogo vremena da se sve to sakupi, obradi i dođe najpre do elektronskog a onda i do štampanog izdanja. Nadam se da ćemo imati i u perspektivi mogućnost da

nastavimo tamo gde smo stali a to je 1987.godina, budući da je pozorišni život u poslednjih tridesetak godina možda intenzivniji nego ikada, sa velikim brojem premijera, saradnika i umetnika iz svih umetničkih jedinica, i balet i opera i drama, i naravno negujemo sve što je vezano za pozorište “, rekao je Đerić.

O enciklopediji je govorio i Aleksandar Milosavljević, teatrolog, nekadašnji upravnik Srpskog narodnog pozorišta za vreme čijeg mandata je enciklopedija završena i postavljena na sajt SNP. On je govorio i o zaslugama svog predhodnika na mestu upravnika, Milivoja Mlađenovića, da se rad na ovoj značajnoj publikaciji nastavi.

Osim biografskih činjenica o glumcima, pevačima, baletskim igračima, muzičarima, rediteljima, koreografima, dirigentima, dramaturzima, scenografima, kostimografima, članovima uprave i tehničkog osoblja najstarijeg profesionalnog teatra u Srba… enciklopedija sadrži i podatke o istoričarima pozorišta i kritičarima koji su pisali o SNP, zatim dobrotvorima i drugim ljudima i institucijama koji su uticali na rad teatra, a tu su, naravno, i detalji o svim predstavama izvedenim u posmatranom periodu, dakle od 1861. do 1986.