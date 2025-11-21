Predsednik Vučić: Građani neće uvrede, hoće da znaju šta će biti sa njihovim životima

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da su njegovi protivnici u stanju “apsolutne nemoći” i da zbog nedostatka programa i ideja pribegavaju ličnim napadima i svakodnevnoj histeriji.

Vučić: Građani neće uvrede

Istakao je da građani ne žele da slušaju uvrede, već konkretne planove o tome šta će biti sa njihovim životima.

– Ono o čemu smo govorili, ako pričate o našim protivnicima, normalno je da u demokratskom društvu postoje različiti stavovi i različita mišljenja. To je suština demokratije.

– I onda, u nedostatku programa, u nedostatku planova i u nedostatku ideja, sve mora da se svodi na ono što je lično i na ono što je usmereno protiv onoga koga smatraju krivim za sve. Tako da to nije neočekivano i nije drugačije od onoga što je bilo ranije, osim što je sada u trenutku apsolutne nemoći.

– Kada sam ranije govorio, kao što sam i kod vas davno rekao, tvrdio sam da više nemaju nikakvu šansu, poznajući situaciju u delimično konsolidovanim državnim organima i institucijama, znajući stanje u narodu i razumevajući dinamiku onoga što neko kolokvijalno naziva biračko telo. A to nije samo biračko telo, to su naši građani, naš narod. Poznajući sve to, rekao sam da je gotovo, i oni tada to nisu znali.

– Danas vidite da i oni sve više primećuju i sve bolje razumeju kako stoje stvari, i zato je nervoza na vrhuncu. Zato moraju na histeričan način da reaguju svakog dana, zato moraju iz dana u dan da govore najgore moguće stvari. Ali to nije sadržaj koji ljudi žele da slušaju.

– Oni misle da su ljudi tu samo da bi čuli nešto loše o nekome ili neku pohvalu o njima. Ne, ljudi žele da čuju šta će biti sa njima i njihovim životima.

Zajecaronline/Alo/ N.B.

