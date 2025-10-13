PREDSEDNIK SE OGLASIO! Nestašica naftnih derivata neće biti
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je imao otvoren i konstruktivan razgovor sa predsednikom Upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandrom Djukovim i zamenikom ministra energetike Ruske Federacije Pavelom Sorokinom po pitanju NIS-a.
“Upravo smo završili važne razgovore sa ruskom delegacijom po pitanju NIS-a, energetike u Srbiji i zadovoljan sam otvorenošću, konstruktivnošću i iskrenošću razgovora. I jedni i drugi smo bili baš takvi”, naveo je Vučić u video obraćanju na instagram nalogu buducnostsrbijeav.
On je poručio građanima da nestašica naftnih derivata neće biti.
“Nije lako vreme i nije malo breme pred nama, ali ono što mogu da kažem građanima Srbije – nestašica nafte, naftnih derivata, niti bilo kakve velike energetske krize u Srbiji neće biti”, rekao je Vučić u video objavi.
