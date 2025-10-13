Izdvajamo Politika Vesti

PREDSEDNIK SE OGLASIO! Nestašica naftnih derivata neće biti

13.10.2025.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/ bg

PREDSEDNIK SE OGLASIO! Nestašica naftnih derivata neće biti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je imao otvoren i konstruktivan razgovor sa predsednikom Upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandrom Djukovim i zamenikom ministra energetike Ruske Federacije Pavelom Sorokinom po pitanju NIS-a.

“Upravo smo završili važne razgovore sa ruskom delegacijom po pitanju NIS-a, energetike u Srbiji i zadovoljan sam otvorenošću, konstruktivnošću i iskrenošću razgovora. I jedni i drugi smo bili baš takvi”, naveo je Vučić u video obraćanju na instagram nalogu buducnostsrbijeav.

PREDSEDNIK SE OGLASIO!

On je poručio građanima da nestašica naftnih derivata neće biti.

“Nije lako vreme i nije malo breme pred nama, ali ono što mogu da kažem građanima Srbije – nestašica nafte, naftnih derivata, niti bilo kakve velike energetske krize u Srbiji neće biti”, rekao je Vučić u video objavi.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar