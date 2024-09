PREDSEDNIK SE OBRAĆA IZ NJUJORKA: Ima važne vesti za građane Srbije

Predsednik se obraća iz Njujorka!

Predsednik Srbije nalazi se i danas u Njujorku, gde učestvuje na 79. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

– Imao sam mnogo važnih sastanaka, sa više afričkih predsednika, što je izuzetno važno za našu zemlju. Očekujemo predsednika Angole u januaru ili februaru. Nastaviću sa dodelom odlikovanja danas i sutra pre nego što poletimo. Tu možemo mnogo dobrih stvari za političku i ekonomsku saradnju da uradimo. Zahvalan sam prijateljima iz Kine na čeličnom prijateljstvu.

– Razgovarao sam sa predsednikom Irana o svim problemima, kako na Bliskom istoku tako i našim problemima. Hvala na podržavanju teritorijalnog integriteta Srbije.

Predsednik se obraća iz Njujorka!

– Rekao sam mu i koliko smo i ozlojeđeni i frustrirani zbog svega što je potpisano 2013. godine, uvek izmišljanja nekakvih razloga sa jedinim ciljem da se protera srpski narod sa KiM. To je bilo ono što sam rekao, a Srbija nikad neće bežati od dijaloga. Bio sam, nažalost, u pravu i za Petra Stana.

– Ono što ne možete da vidite, na “igvelima”, gde ne pričate o čemu se razgovaralo, i tu smo imali dobre razgovore sa predsednikom Finske, predsednicom EP, bili smo i na dodeljivanju nagrade koje deli Atlantik kasnl. Tu sam razgovarao sa Ilonom Maskom, čovek je znao o Srbiji više nego što sam očekivao, sve. Razgovarao sam i sa direktorom Amazona koji će da prošire akcije u Srbiji.

– Niko nije mogao da mi kaže da sam rekao nešto neistinito. Najsrećniji sam što sam govorio istinu i ono što srpski narod i građani Srbije osećaju. Bilo je tu i jedan odsto sebičnog razloga.

– Zna Antonio Gutereš da smo mi u pravu, samo što ne može to da kaže. To je pametan i obrazovan čovek i on to odlično zna, zato ga nećete videti da trći i žuri sa izjavama. Ali, naravno ne može on o tome da govori javno.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/Alo!(Tanjug)