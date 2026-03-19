Predsednik opštine Knjaževac nastavlja razgovore sa građanima o infrastrukturnim problemima u stambenim zajednicama

Predsednik opštine Knjaževac, Milan Đokić, zajedno sa timom svojih saradnika, nastavio je intenzivne razgovore sa građanima u okviru serije sastanaka posvećenih rešavanju infrastrukturnih problema u stambenim zajednicama.

Ovoga puta, sastanku su prisustvovali predstavnici četiri stambene zgrade – u ulicama Milana Punčića 1 (32 stana), Janka Katića 17 (41 stan), 9. avgust 25a (15 stanova) i Ali Agićeva 5 (13 stanova).

Sve ove zgrade suočavaju se sa istim problemom – dotrajalim krovovima, zbog čega su konkurisale za dodelu sredstava za njihovu rekonstrukciju.

Tokom razgovora, postignut je dogovor o načinu realizacije njihovih zahteva, čime je napravljen važan korak ka rešavanju dugogodišnjeg problema.

Sastanci će biti nastavljeni i u narednom periodu, a očekuje se da će još veći broj građana dobiti priliku da svoje probleme iznese direktno pred opštinsko rukovodstvo – uz jasnu poruku da dijalog donosi konkretna rešenja.

Zajecaronline.com/Opština Knjaževac

