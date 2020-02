Predavanje o zdravstvenoj zaštiti u Klubu starih

U Klubu starih 65+, u Krfskoj ulici, u okviru programa Briga o starima Crvenog krsta Srbije, pomoćnik direktora filijale Republičkog fonda za zdravstvenu zaštitu, Gordana Vukić, održaće predavanje ne temu Zdravstvena zaštita starih i odgovarati na pitanja prisutnih.

Predavanje će biti održano sutra, 13. februara u 17 sati, a nakon toga, od 18 sati, u skladu sa interesovanjima za koja su se članovi opredelili, počeće sa radom likovna sekcija pod rukovodstvom slikara Ninoslava Jovanovića.

Klub je otvoren utorkom od 10 do 13 sati, četvrtkom od 17 do 20 i petkom od 10 do 13 sati, kada svi zainteresovani građani mogu doći i postati članovi.