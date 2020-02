Predavanja iz prve pomoći za zaječarske penzionere

U Klubu starih 65+, u Krfskoj ulici u Zaječaru, u okviru programa Briga o starima Crvenog krsta Srbije, u čevrtak, 20.februara, počeće serija predavanja iz oblasti prve pomoći.

Članovi Kluba, kao i oni koji to žele postati, biće u prilici da čuju kako da pomognu sebi usled nezgode, ali i da uvežbavaju veštine koje će im pokazati dugogodišnji saradnik Crvenog krsta Predrag Kocić, sa ekipom petlića.

Početak je u 17 sati.

Podsećamo, da je Klub otvoren utorkom od 10 do 13 sati, četvrtkom od 17 do 20 sati i petkom od 10 do 13 sati, kada svi zainteresovani građani mogu doći i postati članovi.