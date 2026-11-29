Predali kandidaturu: Evo ko je još pored Šaičića zvanično u trci za predsednika Srbije!

Za nedelju dana ističe rok za predaju kandidatura za predsedničke izbore Republičkoj izbornoj komisiji.

U izbornu trku prikupljanjem potpisa uključuju Radomir Saičić, Bogoljub Karić i Branko Pavlović, dok je u medijima kandidaturu najavio i Branimir Nestorović.

Predsednik Narodne skupštine i v.d. predsednika Republike Aleksandar Čupić je u četvrtak 26. novembra raspisao predsedniče izbore za 27. decembar.

Studentska lista je saopštila da će Saičić biti njihov kandidat i danas počela prikupljanje potpisa na više lokacija širom Srbije.

Oni su ime akamedika Radomira Saičića saopštili na konferenciji za medije u petak, 28. novembra.

On je tada izjavio da koliko bude izabran, zalagati za suverenu Srbiju i istakao da je vreme da se funkciji predsednika vrati dostojanstvo.

Bivši poslanik grupe “Mi – Glas iz naroda” Branko Pavlović je potvrdio kandidaturu na predsedničkim izborima.

Kako je poručio na svojoj Instagram stranici “kojimputem”, kandiduje sa da bi ujedinio sve patriotske snage.

Odnosno”one koji su glasali za Studentsku listu i one koji su glasali za SNS ili SPS”.

On je juče krenuo u prikupljanje potpisa na više lokacija u Beogradu i Srbiji.

Predsednik Pokreta Snaga Srbije Bogoljub Karić je na svom Instagram nalogu pozvao građane da potpisom podrže njegovu kandidaturu.

Oni danas i sutra na dve lokacije u Beogradu mogu da podrže njegovu kandidaturu.

“Srbija je jedna i svo smo njeni. Vreme je da prestanu podele i da počnemo da gradimo zajedno. Prvi korak je vaš potpis”, napisao je Karić na Instagram nalogu.

Bivši poslanik “Mi – Snaga naroda” Branimir Nestorović je najavio svoju kandidaturu za više beogradskih medija, a u medijima se pominju i druga imena.

Predali kandidaturu: Evo ko je još pored Šaičića zvanično u trci za predsednika Srbije!

Kada je SNS u pitanju, član Predsedništva te stranke Aleksandar Vučić je najavio da će odluka SNS o učestvovanju na predsedničkim izborima biti poznata nakon sednice Glavnog odbora u četvrtak.

Vučić je naveo i da će, u slučaju da ne učestvuju sa svojim kandidatom, posle skupštine stranke 13. decembra izaći sa odlukom da li će podržati nekoga od nezavisnih kandidata za predsednika.

On je danas naveo da smatra da je najbolje da SNS ne izađe sa svojim kandidatom na predsedničke izbore zakazane za 27. decembar, a dodao je da mu je Zorana Mihajlović kazala da razmišlja da se kandiduje.

Očekuje se i da SPS u narednim danima objavi da li će imati kandidata na predstojećim izborima, kao i da li će to biti predsednik stranke Ivica Dačić.

Kandidaturu je najavio i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin, ali PS još nije potvrio njegovu kandidaturu.

U javnosti su pominjana imena i lidera radikala Vojislava Šešlja i doktora Dragana Milića iz Niša, ali je za sada njihovo učešće na izborima neizvesno.

Za kandidaturu na predsedničkim izborima neophodno je da kandidati prikupe 10.000 valjanih potpisa građana. Rok za podnošenje kandidature je 6. decembar, a žreb za utvrđivanje redosleda na listi kandidata treba da se obavi najkasnije do 11. decembra.

Predali kandidaturu: Evo ko je još pored Šaičića zvanično u trci za predsednika Srbije!

Na prethodnim predsedničkim izborima 2022. godine učestovalo je osam kandidata. Pobedio je u prvom krugu Aleksandar Vučić sa 60,01 odsto glasova, drugi je bio kandidat “Ujedinjeni za pobedu Srbije” Zdravko Ponoš sa 18,84 odsto.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.