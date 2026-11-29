Nevreme zahvatilo Hrvatsku: Bura zatvorila deo auto-puta A1, Pag odsečen od kopna, temperature do -7

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova na autoputevima i brojnim državnim putevima u Hrvatskoj.

Na snazi su ograničenja, a ostrvo Pag odsečen je od kopna zbog prekida trajektne linije i zatvaranja Paškog mosta.

Zbog olujnog vetra na više saobraćajnica u priobalju na snazi su zabrane i ograničenja prometa.

Pojedini putevi zatvoreni su za sve grupe vozila.

Za sav saobraćaj zatvoren je autoput A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, Jadranska magistrala između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, državna cesta Maslenica – Zaton Obrovački, Paški most i omiška obilaznica.

Saobraćaj je otežan i u unutrašnjosti, gde mestimično pada slab sneg ili susnježica, prenosi Dnevnik.hr.

Zbog vremenskih uslova na snazi su i dodatna ograničenja za autobuse na sprat, motocikle, vozila s prikolicama, dostavna vozila i vozila s natkrivenim tovarnim prostorom na pojedinim putevima u priobalju.

Nevreme zahvatilo Hrvatsku: Bura zatvorila deo auto-puta A1, Pag odsečen od kopna, temperature do -7

Posebno je otežana saobraćajna povezanost ostrva Pag s kopnom. Trajektna linija je u prekidu, a Paški most zatvoren je za sav saobraćaj, pa trenutano nije moguć dolazak na strvo ni odlazak s njega.

U većem delu Hrvatske kolovozi su mokri ili vlažnii, a zbog niskih temperatura postoji opasnost od poledice, pogotovo na mostovima i nadvožnjacima.

Hrvatski Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je crveno upozorenje za Velebitski kanal, gde se očekuju udari bure do 160 kilometara na sat, dok je za Kvarner, Kvarnerić i delove Dalmacije na snazi narandžasto upozorenje.

U unutrašnjosti Hrvatske danas se očekuju sneg i susnežica, a pahulje bi zbog jake bure mogle da stignu i do obale, posebno na području Senja.

U Gorskom kotaru i delovima Like povremeno će padati slab sneg, uz temperature veći deo dana ispod nule.

Zbog niskih temperatura postoji opasnost od poledice, a na brojnim putevima proglašeni su zimski uslovi.

Nevreme zahvatilo Hrvatsku: Bura zatvorila deo auto-puta A1, Pag odsečen od kopna, temperature do -7

HAK je apelovao na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i ne kreću bez propisane zimske opreme.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.