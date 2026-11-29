„OVO JE MOJ POKLON I MOJE HYPE PRODUKCIJE SVIM GRAĐANIMA MAKEDONIJE!” Aca Lukas 11. decembra u 20 časova održava BESPLATAN koncert u Skoplju! (FOTO)

Najveća balkanska zvezda Aca Lukas odlučio je da obraduje publiku u Severnoj Makedoniji i pokloni joj koncert za pamćenje! Lukas je na svojim društvenim mrežama saopštio je da će 11. decembra nastupiti zajedno sa Folk House Bandom na trgu Avtokomanda u Skoplju, a ulaz će biti besplatan.

Lukas se obratio publici putem društvenih mreža i otkrio da je ovaj nastup njegov poklon, ali i poklon Hype produkcije svim građanima Makedonije.

– Drage moja braćo i sestre Makedonci, obaveštavam vas da ćemo Folk House Band i moja malenkost održati koncert 11.12. na Ploštad Avtokomanda. Dođite svi da zajedno pevamo i da se družimo. Ovo je moj poklon i moje Hype produkcije svim građanima Makedonije.

„OVO JE MOJ POKLON I MOJE HYPE PRODUKCIJE SVIM GRAĐANIMA MAKEDONIJE!” Aca Lukas 11. decembra u 20 časova održava BESPLATAN koncert u Skoplju! (FOTO)

– Hvala našim drugovima iz kompanije Event Group iz Skoplja na pomoći u ozvučenju i produkciji. Posebno hvala i vlasniku Event Group Darku Krstevskom na odluci da i njegova firma obezbedi besplatno ozvučenje i opremu. Ovo je naš zajednički poklon svim građanima Skoplja i Makedonije. Voli vas vaš Aca Lukas! – napisao je Aca i dodao.

– P. S. Svi koji su kupili ulaznice za Arenu neka požure da im se vrati novac! Vidimo se 11.12! – poručio je pevač.

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Lukas je tako obradovao svoje fanove, koji će imati priliku da uživaju u njegovim najvećim hitovima bez kupovine ulaznica, a sve zahvaljujući zajedničkoj inicijativi pevača, Hype produkcije i kompanije Event Group.

Podsetimo, Aca Lukas prethodno je otkazao nastup u sportskoj dvorani „Boris Trajkovski” u Skoplju zbog neslaganja sa prvobitnim organizatorom koncerta, Kristijanom Stefanovskim. Pevač je javno govorio o razlozima svoje odluke, nakon čega je odlučeno da se pronađe novo rešenje za nastup u Skoplju.

Zaječaronline/Hypetv.rs/I.R.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.