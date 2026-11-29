Drugi krug lokalnih izbora za gradonačelnike održava se danas u 45 opština u Sloveniji.

Razlog je, jer se u tim lokalnim samoupravama nijedan od kandidata nije osvojio većinu glasova u prvom krugu.

Dok su birači u 167 od ukupno 212 opština u zemlji pre dve nedelje izabrali gradonačelnike na četvorogodišnji mandat, borba za tu funkciju i dalje traje u 45 opština, uključujući šest od ukupno 12 gradskih opština, piše agencija STA.

Prvi put posle više od dve decenije u Ljubljani će biti održan drugi krug lokalnih izbora, gde je aktuelnom gradonačelniku Zoranu Jankoviću protivkandidat Luka Mesec iz opozicione Levice.

Preostalih pet gradskih opština u kojima se održava drugi krug su Kopar, Nova Gorica i Ptuj, gde će se aktuelni gradonačelnici suočiti sa svojim izazivačima, kao i Kranj i drugi po veličini slovenački grad Maribor, koji će dobiti nove gradonačelnike pošto se dosadašnji nisu kandidovali.

Izborna tišina na snazi je od subote i trajaće do zatvaranja biračkih mesta u 19 časova.

Iako je glasanje moguće samo u opštini stalnog prebivališta, omogućeno je i glasanje od kuće, kao i glasanje poštom iz Slovenije, pod uslovom da je izborna komisija o tome bila unapred obaveštena.

Prvi preliminarni rezultati očekuju se posle 19.30 časova.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.